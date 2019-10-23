Выпуск ток-шоу Андрея Малахова Прямой эфир сняли с эфира. Руководство телеканала Россия 1 решило не показывать программу, посвященную гибели рабочих при прорыве дамб на золотом прииске в Красноярском крае.

Выпуск ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" сняли с эфира.Руководство телеканала "Россия 1" решило не показывать программу, посвященную гибелирабочих при прорыве дамб на золотом прииске в Красноярском крае.Передача о трагедии должна была появиться на экранах страны21 октября. Ее успели показать на ДальнемВостоке и в Сибири, однако Урал и центральная часть России выпуск о прорыве дамбы неувидели.Между тем внимательные поклонники ток-шоу нашли в Сетифрагменты "забракованной" серии. Она называлась: "Золотая лихорадка:о гибели людей знали заранее?".В эфире Андрей Малахов демонстрировал зрителям пробу экспресс-теста,проведенного независимой лабораторией. Специалисты нашли в воде реки Сейба "катастрофическоесодержание ртути, что может свидетельствовать о кустарном способе добычезолота".Также ввыступил волонтер Евгений Лунев.Мужчина заявил, что число жертв аварии в реальности превышает официальныеданные. По его информации, на прииске работало более 170 человек,в числе которых были граждане других государств. Иностранцы трудились нелегально, у них отнимали паспорта. Лунев считает, что прорыв дамбы унес неменьше 20 жизней. Также в программе рассказали, что в зоне ЧП не было мобильнойсвязи.Как сообщает издание , выпуск сняли "звонком сверху". Кто именно распорядился закрыть рот телеведущему АндреюМалахову неизвестно.Напомним, утром в субботу, 19 октября, в Красноярскомкрае произошло обрушение незаконных дамб. Пятиметровая волна из глины,камней и грязи накрыла поселок золотодобытчиков. По официальнымданным, в результате прорыва погибли 15 сотрудников компании"Сибзолото", 44 человека пострадали, четверо находятся в тяжеломсостоянии.