Выпуск ток-шоу Андрея Малахова Прямой эфир сняли с эфира.
Руководство телеканала Россия 1 решило не показывать программу, посвященную гибели
рабочих при прорыве дамб на золотом прииске в Красноярском крае.
Выпуск ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" сняли с эфира.
Руководство телеканала "Россия 1" решило не показывать программу, посвященную гибели
рабочих при прорыве дамб на золотом прииске в Красноярском крае.
Передача о трагедии должна была появиться на экранах страны
21 октября. Ее успели показать на Дальнем
Востоке и в Сибири, однако Урал и центральная часть России выпуск о прорыве дамбы не
увидели.
Между тем внимательные поклонники ток-шоу нашли в Сети
фрагменты "забракованной" серии. Она называлась: "Золотая лихорадка:
о гибели людей знали заранее?".
В эфире Андрей Малахов демонстрировал зрителям пробу экспресс-теста,
проведенного независимой лабораторией. Специалисты нашли в воде реки Сейба "катастрофическое
содержание ртути, что может свидетельствовать о кустарном способе добыче
золота".
Также ввыступил волонтер Евгений Лунев.
Мужчина заявил, что число жертв аварии в реальности превышает официальные
данные. По его информации, на прииске работало более 170 человек,
в числе которых были граждане других государств. Иностранцы трудились нелегально, у них отнимали паспорта. Лунев считает, что прорыв дамбы унес не
меньше 20 жизней. Также в программе рассказали, что в зоне ЧП не было мобильной
связи.
Как сообщает издание , выпуск сняли "звонком сверху". Кто именно распорядился закрыть рот телеведущему Андрею
Малахову неизвестно.
Напомним, утром в субботу, 19 октября, в Красноярском
крае произошло обрушение незаконных дамб. Пятиметровая волна из глины,
камней и грязи накрыла поселок золотодобытчиков. По официальным
данным, в результате прорыва погибли 15 сотрудников компании
"Сибзолото", 44 человека пострадали, четверо находятся в тяжелом
состоянии.