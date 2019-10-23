В центре Санкт-Петербурга на одном из перекрестков иномарка врезалась в автомобиль и перевернулась на пешеходов. В результате случившегося пострадали шесть человек. Из перевернувшейся ..

В центре Санкт-Петербурга на одном из перекрестков иномарка врезалась в автомобиль и перевернулась на пешеходов. В результате случившегося пострадали шесть человек.Из перевернувшейся машины сотрудники МЧС буквально вырезали женщину. Россиянку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, были госпитализированы еще пять пешеходов, пишет .