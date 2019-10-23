Полиция графства Эссекс (Великобритания) обнаружила грузовик, в прицепе которого находилось 39 тел. Как минимум один скончавшийся – подросток. Водитель транспортного средства задержан. Пока известно только то, что грузовик прибыл в Соединенное Королевство из Болгарии несколько дней назад.

Полиция графства Эссекс (Великобритания) обнаружила грузовик, в прицепе которого находилось 39 тел. Как минимум один скончавшийся – подросток.Как сообщают местные СМИ, водитель транспортного средства задержан. Уже известно, что речь идет о 25-летнем мужчине из Северной Ирландии.Этот грузовик, обнаруженный в индустриальной зоне Waterglade в городке Грэйс, прибыл в Соединенное Королевство из Болгарии несколько дней назад. Другие детали происшествия пока неизвестны, передает "Россия 24".