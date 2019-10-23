Портал Footy Headlines опубликовал изображение домашней формы сборной России на финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2020 года. Футболка от Adidas выполнена в красном цвете с белыми полосами на воротнике.

Портал Footy Headlines опубликовал изображение домашней формы сборной России на финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2020 года. Футболка от Adidas выполнена в красном цвете с белыми полосами на воротнике.Сообщается, что девиз формы российской команды – "Искусство встречает спорт". Согласно задумке Adidas, футболка указывает на связь между гражданами страны, футболом и российским флагом.Сборная России 13 октября разгромила команду Кипра и досрочно квалифицировалась на финальную часть Евро-2020, которая пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Впервые в истории турнира матчи чемпионата Европы пройдут на 12 стадионах 12 городов 11 государств.