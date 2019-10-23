В китайском кафе собак породы чау-чау перекрашивали и выдавали за панд. Хозяин заведения говорит, что краска совершенно безопасна, но защитники животных подвергли такой метод привлечения посетителей жесткой критике.

В соцсетях пользователи обсуждают китайское кафе, в котором в качестве панд выступали перекрашенные собаки. В один из символов Поднебесной превращали четвероногих породы чау-чау.По словам владельца заведения, кафе предоставляло услугу окраски животных. При этом краску он назвал безопасной, так как она привезена из Японии, а сам процесс оценил в полторы тысячи юаней. Это примерно 13,5 тысячи рублей, сообщает "Россия 24".Защитники животных подвергли такой метод привлечения посетителей жесткой критике, а ветеринары призвали клиентов не красить шерсть питомцев, так как это может повредить мех и кожу.