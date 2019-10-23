Трагедия в Коврове. Там накануне вечером из окна 4 этажа дома №35 по улице Рабочей выпал мужчина.

Трагедия в Коврове. Там накануне вечером из окна 4 этажа дома №35 по улице Рабочей выпал мужчина. По информации "", он погиб на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По словам местных жителей, незадолго до этого мужчина употребил спиртные напитки.