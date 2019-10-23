Способ поймать медведя:
Взять лист тонкой фанеры, нарисовать на нем жирную свинью и выставить напротив берлоги. Как только медведь свинью увидит, на нее бросится, когти в фанеру вонзит - так с другой стороны эти
когти молоточком то и позагибать.
Способ поймать страуса:
надо найти в степи страуса и на расстоянии эдак метров 100 от него начать идти по кругу вокруг него. Страус станет на тебя смотреть, и будет поворачивать голову вслед за тобой. Круге на третьем голова у него и свернется!
Способ поймать зайца:
Положить на пень красный кирпич и посыпать его перцем. Заяц подойдет, подумает: морковка, понюхает, чихнет - и головой-то об кирпич и ударится! А если с первого раза не попадет - то еще один кирпич подложить, дабы повыше было.
Способ
еще анекдот!