Двое мужчин и женщина проникли в торговый зал, откуда похитили спиртное, сигареты и продукты питания.

В Меленках возбуждено уголовное дело о хищении товара из сетевого супермаркета. По информации регионального УМВД, в полицию обратился представитель магазина. Он сообщил, из торгового зала неизвестные похитили спиртное, сигареты и продукты питания на сумму 100 000 рублей. Уже на следующий день подозреваемые - двое мужчин и женщина - были задержаны и дали признательные показания.Установлено, что 31 и 38-летний жители Меленок распивали спиртное дома у 36-летней знакомой. Когда алкоголь закончился, меленковцы решили похитить продукты из ближайшего магазина. Вскрыв ворота, они проникли внутрь и похитили продукты.