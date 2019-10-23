Количество ипотечных сделок в сентябре упало на 5% относительно августа. В последний месяц лета было зафиксировано снижение на 15%.

Москвичи в сентябре заключили около 6,6 тысяч ипотечных сделок, это на 5% меньше, чем в августе, и на 14% ниже показателей прошлого года (7,7 тыс сделок), сообщили в столичном управлении Росреестра.Ранее сообщалось, что количество ипотечных сделок в Москве в августе упало на 15%. Последний раз такое снижение наблюдалось в 2015 году. В последний месяц лета москвичи оформили около семи тысяч ипотечных кредитов. Это на 13% меньше показателей июля. В годовом выражении количество жилищных кредитов уменьшилось на 15%.Объем выданной ипотеки в третьем квартале почти повторяет динамику второго: 21,6 и 21,9 тыс соответственно. В то же время по отношению к третьему кварталу прошлого года снижение составило 12%, тогда было зарегистрировано 24,6 тыс ипотек. Всего за девять месяцев текущего года оформлено 64 тыс ипотечных кредитов, что на 2% превышает аналогичный показатель прошлого года.Динамика выдачи ипотеки начиная с мая повторяет линию прошлого года: планомерный рост в июне, резкий взлет в июле и снижение в августе и сентябре, поясняет руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.Отчасти влияние на рынок ипотеки оказало постепенное снижение ключевой ставки в третьем квартале. Анонсированное Центробанком дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики с возможным пересмотром ключевой ставки до конца текущего года отразится на секторе ипотечного кредитования.В начале октября российские банки массово опустили ставки по ипотеке. Массовое снижение ипотечных ставок стало ожидаемым на фоне понижения ключевой ставки Центробанком. Напомним, что в начале сентября регулятор (третий раз с начала лета) опустил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. Последний раз на таком уровне она была весной 2014 года.