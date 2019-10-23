Задержанные, являясь работниками э вагонного депо, пытались похитить лом черных металлов и детали с целью последующей сдачи в металлолом.

В Муроме пресечена попытка кражи металлоизделий. В дежурную часть транспортной полиции поступило заявление о том, что на территории ремонтного вагонного депо похищены деталей для ремонта подвижных составов. В ходе оперативно-розыскных были задержаны 41 и 43-летние мужчины - жители Муромской района и 43-летняя жительница Нижегородской области. Установлено, что задержанные, являясь работниками этого депо, пытались похитить лом черных металлов и детали с целью последующей сдачи в металлолом. Сумма ущерба составила почти 9 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит срок до 5 лет.