В национальном парке Мещера госинспекторы задержали двух браконьеров, занимавшегося запрещенной охотой.

В национальном парке "Мещера" госинспекторы задержали двух браконьеров, занимавшегося запрещенной охотой. Сообщается на нацпарка. У мужчин были обнаружены пулевые патроны 12 и 16 калибра, самодельный манок для приманки лося. Ко всему прочему у них не нашлось разрешения, что привело к передачи материалов дела в органы полиции для привлечения их за незаконное хранение боеприпасов.Также в начале октября в лесном месиве нацпарка был задержан мужчина с оружием, он привлечён к административной ответственности.