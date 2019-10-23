В Невском районе Петербурга собираются судить 34-летнего дебошира. Мужчина устроил скандал в коммуналке, после чего выстрелил прибывшему на вызов полицейскому в грудь. По данным , ..

В Невском районе Петербурга собираются судить 34-летнего дебошира. Мужчина устроил скандал в коммуналке, после чего выстрелил прибывшему на вызов полицейскому в грудь.По данным, злоумышленник использовал для совершения преступления самодельное оружия. Пострадавший страж порядка был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Подозреваемый задержан на месте ЧП. Его увезли в больницу из-за сильного наркотического опьянения.