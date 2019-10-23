Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался в поддержку запрета детского шампанского. Эксперт уверен, что если поить ребенка таким напитком, то завтра он начнет ..

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался в поддержку запрета детского шампанского. Эксперт уверен, что если поить ребенка таким напитком, то "завтра он начнет хлестать недетское", передает слова экс-врача телеканал .Онищенко также предположил, что с таким же успехом можно продавать детям игрушечные сигареты или "детскую водку". Практикующий психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский высказался менее категорично. По его словам, детское шампанское – не самый правильный образец воспитания детей, но подтолкнуть ребенка к алкоголизму в будущем оно не может, добавляет .