Бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева разместила в Инстаграме домашнее видео. Оно было снято за три месяца до смерти певицы – на 12-м дне рождения ее дочери Веры. Исаева поясняет, что такого рода видеосъемок у нее много, и по порыву души она иногда будет их выкладывать в соцсети.

Бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева разместила в "Инстаграме" домашнее видео. Оно было снято за три месяца до смерти певицы – на 12-м дне рождения ее дочери Веры.Исаева поясняет, что такого рода видеосъемок у нее много, и "по порыву души" она иногда будет их выкладывать в соцсети.Сейчас Анна разместила эту, неизвестную ранее, запись, потому что ей вдруг стало очень грустно, и она плачет, вспоминая Юлю."Потому что каждая деталь этого видео связана и со мной, и с моей артисткой, которая даже после своей скоропостижной кончины не перестанет быть таковою", — пишет Исаева.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Исаева Анна (@isaeva.anya) 21 Окт 2019 в 2:14 PDTЮлия Началова, которой было 39 лет, скончалась 16 марта. Ее внезапная смерть стала шоком для поклонников певицы.