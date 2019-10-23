Предприниматель, священник, библиотекарь, военный пенсионер - состав общественной наблюдательной комиссии этого созыва обновился на две трети.

Предприниматель, священник, библиотекарь, военный пенсионер - состав общественной наблюдательной комиссии этого созыва обновился на две трети. Сегодня членам комиссии в торжественной обстановке вручили мандаты.Эти мандаты дают право в течение трех лет посещать учреждения исполнения наказания, общаться с осужденными, принимать жалобы, взаимодействовать с различными структурами, прежде всего ФСИН. Все члены комиссии - 19 человек - утверждены общественной палатой России. В их числе и ведущий юрист нашей телерадиокомпании Лариса Павлова. Перед получением мандата каждый член комиссии рассказал, что заставило его заняться этой непростой деятельностью. Главная цель общая - помочь людям, которые попали в места лишения свободы. Кстати , во Владимирской области - 15 спецучреждений ФСИН, не считая СИЗО. Члены комиссии со стажем утверждают, что за последние годы система изменилась в лучшую сторону: осужденные жалуются в основном на питание , медобслуживание, условия содержания. Информацию о якобы пытках, во Владимирском централе, которая недавно появилась в СМИ, общественники обязательно проверят.Вячеслав Куликов, предприниматель, экс-председатель ОНК: "Проблема для всех - это медицина, когда встречаемся с осужденными - первый вопрос: как здоровье, потому что это самое главное, чтобы человек сохранил здоровье, попавший в места принудительного содержания...это основная тема."Екатерина Гусева