22 октября 2019 года в Республике Коми состоялось выездное заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Стратегическая сессия — Арктика 2035.

22 октября 2019 года в Республике Коми состоялось выездное заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) "Стратегическая сессия — Арктика 2035", совместное с министерством развития Дальнего Востока и Арктики. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи между Воркутой, Сыктывкаром и Москвой. Сессия была посвящена обсуждению Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, а также актуальным вопросам развития арктических территорий Республики Коми.В сессии приняли участие заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, представители ПОРА, руководители органов исполнительной власти, представители правительства Республики Коми, администрации Воркуты, региональные деятели науки, представители бизнеса и общественных организаций. На мероприятии обсудили вопросы социально-экономического развития территории, роли регионального компонента в стратегии "Арктика – 2035", недропользования, конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, социально-экономического развития КМНС, системы образования и другие актуальные темы, которые могут стать основой для внесения предложений в Стратегию развития АЗРФ.Члены правительства республики рассказали о возможностях арктического сектора Коми в связи с перспективами разработки месторождений полезных ископаемых, а также новыми геологоразведочными работами в регионе.Александр Крутиков отметил, что "вопрос расширения арктических территорий в составе Республики Коми очень значимый, и министерство поддерживает включение в Арктическую зону еще трех муниципальных образований региона. При этом и Воркуте, и другим городам и районам республики уже сейчас необходимо готовить экономическую трансформацию".Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Александр Ремига сообщил, что сейчас в Арктическую зону из 20 районов Коми входит только Воркута. В развитии города основной упор делается на транспортную инфраструктуру. По его словам, в перспективе Воркута имеет достаточный потенциал, чтобы стать транспортно-логистическим хабом."Первые шаги федеральным правительством уже сделаны. Сейчас идет реализация проекта "Северный широтный ход". Транспортное соединение между странами Азии и Европейской части России, которое будет обеспечено в случае успешной реализации проекта, позволит наладить грузопотоки и даст толчок в развитии тех месторождений, которые сконцентрированы на территории Воркуты", – отметил Ремига."Одной из специфических проблем Воркуты остается пустующее муниципальное жилье. Расходы на содержание пустующего муниципального жилфонда и нежилых помещений составляют около 580 млн рублей в год. Также существует проблема избыточной и неэффективной коммунальной инфраструктуры, рассчитанной на 200 тысяч населения, и высоких тарифов на ж/д и авиаперевозки. Очевидно, что без системного решения и поддержки федерального центра городу трудно выйти на современный уровень качества жизни и участвовать в решении задач развития Арктики" — сказал Игорь Гурьев, руководитель администрации МО ГО Воркута.Александр Стоцкий, координатор Проектного офиса развития Арктики и модератор мероприятия, подчеркнул необходимость формирования нового имиджа города Воркуты в восприятии российской общественности, властей и инвестиционного сообщества.В завершение сессии представители ПОРА познакомили собравшихся с онлайн-платформой www.arctic2035.ru, куда любой житель региона может отправить предложения для включения в стратегию.Серия аналогичных стратегических сессий уже прошла в ключевых городах АЗРФ — Мурманске, Архангельске, Якутске, Петрозаводске, Дудинке, Салехарде, Нарьян-Маре, а также в Санкт-Петербурге.