Водитель иномарки в якутском поселке Жатай выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом: с тяжелыми травмами в больницу госпитализированы три человека.

Водитель иномарки в якутском поселке Жатай выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом: с тяжелыми травмами в больницу госпитализированы три человека.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в главном управлении ГИБДД региона.Отмечается, что на улице Трактовая 30-летний мужчина, управляя Suzuki Swift, не справился с управлением и врезался в автобус ЛиАЗ-5256. В итоге владелец иномарки и два пассажира автобуса получили тяжелые травмы и на скорой были доставлены в клинику.