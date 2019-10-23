Соединенные Штаты Америки будут сотрудничать с Россией и Турцией для борьбы с террористической организацией Исламское государство (запрещена в РФ) в Сирии.

Соединенные Штаты Америки будут сотрудничать с Россией и Турцией для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.Он подчеркнул, что кроме данных стран Вашингтон будет опираться на помощь союзников из состава Сирийских демократических сил, но с официальным Дамаском сотрудничать не будет. Джеффри отметил, что главной целью США в сирийском конфликте по-прежнему является противодействие усилиям России по достижению военной победы для президента Сирии Башара Асада.