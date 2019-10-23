Удивительно, но факт. На одной из торговых площадок сети продают визитку Путина. Владелец готов расстаться с ней за два миллиона рублей.

Удивительно, но факт. На одной из торговых площадок сети продают визитку Путина. Владелец готов расстаться с ней за два миллиона рублей.Карточка лежала у хозяина почти 20 лет. Даже любопытно, как она не затерлась. Стоит отметить, что на тот момент Владимир Владимирович возглавлял комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.Как утверждает владелец любопытной вещицы, визитка была выдана его отцу много лет назад. Правда, подробности передачи контактов так и остаются неизвестными – продавец по какой-то причине не стал сообщать эту историю. Впрочем, он отметил, что карточка двухсторонняя у нее имеются надписи на русском и английском языках."Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он еще был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее", – написал владелец в тексте объявления. Мужчина разместил лот в категории "хобби и отдых" и отнес к типу "вещи знаменитостей, автографы".Чем обусловлена столь высокая цена бумаги – в два миллиона – неизвестно, ведь вряд ли указанные на ней контактные данные актуальны по сей день. Тем не менее, владелец не намерен торговаться и принимать как оплату меньшую сумму, телеканал "Царьград".22 Окт 2019 в 10:10 PDTКроме того, телеканал "360" , что почти неделю назад на той же торговой площадке появился якобы "100%-й оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов в 90-е. Продавец потребовал за карточку 950 тысяч рублей.Помимо этого, на сайте объявлений размещены всего четыре предложения с "визитками Путина". Их цена варьируется от минимальной – 200 тысяч рублей – до астрономической в два миллиона. Стоит отметить странную закономерность – все продавцы визиток президента из Петербурга.