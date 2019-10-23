Певец Влад Топалов опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте новый пост. Он поднял актуальную тему, которая касается многих россиян.

Певец Влад Топалов опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте новый пост. Он поднял актуальную тему, которая касается многих россиян.На снимке исполнитель запечатлен за рулем своего автомобиля. В руках он держит надкусанный пирожок, при этом довольно улыбаясь. Музыканту стало интересно, что едят его фолловеры, когда ведут машину."А вы что едите за рулем?😝" – спросил Топалов у своих фанатов.Конечно, подписчики стали активно делится своими предпочтениями. Как оказалось, многие любят похрустеть чипсами и пошуршать фантиками от конфет. "Все. От булок до котлет. И даже йогурт с ложечки!", – призналась поклонница.23 Окт 2019 в 3:36 PDTДругие выбирают здоровую еду, например, яблоки. Некоторые вообще стараются не трапезничать, потому что концентрируются на дороге. "Если я буду есть за рулем, меня муж убьет за невнимательность на дороге", – отметила пользователь Сети."Я за рулем рулю. А ем до и после. Водитель я так себе потому что", – призналась подписчица.Нашлись и те, кто отругал Влада за его пренебрежительное отношение к управлению автомобилем. "Это вредно и опасно!", – заявил критик.