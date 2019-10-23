На восстановление зубов придётся потратить около 600 тысяч рублей

Пациенту из Владимира придётся потратить около 600 тысяч рублей на восстановление своих зубов после обращения в одну из городских стоматологий. Мужчина пытался отсудить у них эти деньги, но не получил и 1/10 запрашиваемой суммы.В августе 2018 житель Владимира обратился с проблемами с зубами в медицинский центр «Агами», где ему определили план лечения. В ходе операции стоматолог отступил от разработанного плана и удалил несколько зубов, из-за чего у пациента начались сильные боли.Такое лечение ему обошлось в 117 850 рублей, а, как сказали в другой стоматологии, чтобы восстановить зубы придётся потратить ещё 562 тысячи рублей. Не раздумывая, пострадавший обратился в суд с требованием взыскать с медицинского центра «Агами» 1 679 000 рублей, из которых 1 млн – моральный ущерб.Суд постановил, что ни одной из сторон не удалось доказать свою правоту, а именно, правильно ли удалили зуб. Правда, выиграв дело, горе-пациент получил от медицинского центра лишь 10 тысяч рублей, которых хватит лишь на наркоз.