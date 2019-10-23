Служба иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США задержала бывшего главу компании Курорты Северного Кавказа Ахмеда Билалова недалеко от Майами (штат Флорида).

Служба иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США задержала бывшего главу компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова недалеко от Майами (штат Флорида). Об этом сообщает издание The Miami Herald, ссылаясь на источники.Как уточняется, Билалова задержали утром во вторник в своем доме в пригороде Санни Айлс Бич рядом с Майами. Экс-глава "Курортов Северного Кавказа" проживал во Флориде с женой и новорожденным ребенком. К настоящему моменту о причинах задержания ничего не известно. Представители Службы иммиграционного и таможенного контроля США пока не прокомментировали ситуацию.Компания "Курорты Северного Кавказа" отвечала за постройку комплекса для прыжков с трамплина "Русские горки" для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, напоминает ТАСС. Строительство трамплинов закончилось еще в феврале 2012, а создание инфраструктуры вокруг них затянулось и велось с перерасходом денежных средств. Президент РФ Владимир Путин, посетив стройку в начале 2013 года, резко раскритиковал компанию и ее главу Ахмеда Билалова. В итоге Билалов лишился постов в компании и Олимпийском комитете России, а завершение работ было поручено Сбербанку. Позднее в отношении Билалова было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.