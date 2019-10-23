Он получил взятку в размере 9 тысяч рублей за то, что не стал привлекать к ответственности водителя, севшего пьяным за руль.

В Коврове перед судом предстанет бывший сотрудник ГИБДД.В мае этого года он получил взятку в размере 9 тысяч рублей за то, что не стал привлекать к ответственности водителя, севшего пьяным за руль.На следствии обвиняемый сознался в совершенном противоправном действии. Ему грозит наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года,