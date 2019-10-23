В деревне Мокрое Гусь-Хрустального района теперь вместо детской площадки - автобусная остановка.

Вместо детской площадки - автобусная остановка. В деревне Мокрое Гусь-Хрустального района жители расчистили заросшую бурьяном территорию, засыпали песком, установили футбольные ворота, натянули волейбольную сетку. Эта площадка стала центром притяжения и детей, и взрослых. В один прекрасный день приехали дорожники и оборудовали остановку, которую жители просили поставить ещё три года назад, правда, в другом месте. Но люди в деревне оказались активными. Они обратились в региональное отделение ОНФ, вместе с ними организовали сход, на который пригласили местных чиновников, чтобы задать вопрос: как так вышло?Александр Горшков житель д. Мокрое: "Здесь было травы выше крыши. Подняли, песок навозили, у администрации просил разрешения, чтобы песок привезти, технику нанял, а потом я был на работе в Москве, супруга позвонила, говорит, у тебя снесли столбы, ставят автобусную остановку, я приехал, увидал результат."