За разрешение на временное проживание и вид на жительство потерпевшие выложили немаленькие суммы – 185 тыс. и 610 тысяч рублей.

Представившись работником Федеральной миграционной службы, женщина предложила двум иностранным гражданам помощь в оформлении необходимых документов для проживания в России. Естественно, за солидное вознаграждение. Граждане, согласившиеся заплатить за помощь, не знали, что злоумышленница соответствующих полномочий не имела, и никаких услуг оказывать не собиралась. За разрешение на временное проживание и вид на жительство потерпевшие выложили немаленькие суммы – 185 тыс. и 610 тысяч рублей.Женщина в ходе предварительного следствия свою вину не признала, от дачи показаний отказалась. Тем не менее судом признана виновной и взята под стражу в зале суда. Мошеннице грозит год в колонии общего режима,