Пожар возник в номере гостинично- ресторанного комплекса по адресу: Ковровский р-н, д. Сенинские Дворики

В 03-00 23 октября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в номере гостинично- ресторанного комплекса по адресу: Ковровский р-н, д. Сенинские Дворики, д. 17. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 40 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 11 единиц техники, 27 человек, сообщает ГУ МЧС области.