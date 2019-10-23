В деревне Бабухино Вязниковского района открыли мемориал героям, не вернувшимся с войны. Инициаторами установки стали местные жители.

В деревне Бабухино Вязниковского района торжественно открыли мемориал героям, не вернувшимся с войны. Инициаторами его установки стали местные жители.Перед Великой Отечественной в деревне было около 30 жилых домов. На фронт ушли практически все мужчины, вернулась только треть. Чтобы установить имена всех погибших, понадобилось немало времени. Позади- большая историко-архивная работа. Представители администрации Вязниковского района и Паустовского сельского поселения поблагодарили людей за проявленную инициативу.