Его собрали в Социальном центре Святителя Тихона при Московском Донском монастыре.

Его собрали в Социальном центре Святителя Тихона при Московском Донском монастыре. Центром руководит известный российский общественник Александр Гезалов.Семьям Владимирской области, которые нуждаются в помощи, сотрудники центра направят около 200 килограммов круп, масла, овощей. По словам Александра Гезалова, в первую очередь, намерены поддержать деревенские семьи. Продукты собрали воспитанники английских детских садов и школ в Москве и Московской области.Александр Гезалов, директор Социального центра при Донском монастыре: "Константин Липатов - наш координатор по Владимирской области - в ближайшее время передаст эти продукты многодетным семьям. И мы продолжим помогать от социального центра тем семьям, которые сегодня нуждаются в нашем участии и заботе. Я благодарю всех, кто помогал и помогает нам собирать, в том числе, одежду, памперсы и игрушки, а теперь и продукты, которые мы передаем нуждающимся владимирским семьям."