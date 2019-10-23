Голкипер магнитогорского Металлурга Василий Кошечкин в матче регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с Ак Барсом в столкновении с одноклубником получил удар коньком по шее.

Голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин в матче регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом" в столкновении с одноклубником получил удар коньком по шее.К счастью для 36-летнего вратаря, порез оказался несильным, но кровь все же появилась. Василий смог самостоятельно покинуть площадку и отправился в раздевалку, а затем вернулся на лед с пластырем на месте пореза.Счет в игре после первого периода – 0:0. "Ак Барс" с 30 очками лидирует в Восточной конференции, а "Металлург" в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 18 очков.