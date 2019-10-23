В публичное пространство продолжают просачиваться подробности по поводу телефонных переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Детали разговора, который попытались использовать для объявления импичмента президенту США и который сильно ударил по репутации украинского лидера, огласил поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

В публичное пространство продолжают просачиваться подробности по поводу телефонных переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Детали разговора, который попытались использовать для объявления импичмента президенту США и который сильно ударил по репутации украинского лидера, огласил поверенный США в Украине Уильям Тейлор.Несмотря на публикацию расшифровки переговоров Трампа с Зеленским, из непродолжительной беседы двух президентов оппоненты первого из них упорно продолжают пытаться раздуть международный скандал. В частности, общественности стали предъявлять новые подробности.Так, поверенный США в Украине Уильям Тейлор, давая показания Палате представителей, рассказал о жестком требовании Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. Сам он узнал об этом из общения по телефону с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом. Дипломат отметил, что президент США хочет, чтобы его украинский коллега публично объявил о начале антикоррупционного расследования в отношении компании Burisma.От того, насколько бывший шоумен окажется сговорчивым, зависела вероятность личной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Впрочем, как отмечают эксперты, подспудно это означало куда больше. "Посол Сондланд сказал, что на самом деле "все зависело от такого объявления, включая помощь по безопасности", – подчеркнул Уильям Тейлор.Материал дополняется.