После ухода Петра Порошенко с поста президента начали вскрываться его темные делишки. На этот раз бывшего главу государства обвинили в получении крупной взятки. Вряд ли экс-президенту удастся отвертеться от обвинения, ведь его озвучили в Верховной раде.

После ухода Петра Порошенко с поста президента начали вскрываться его темные делишки. На этот раз бывшего главу государства обвинили в получении крупной взятки. Вряд ли экс-президенту удастся отвертеться от обвинения, ведь его озвучили в Верховной раде.На посту главы государства Петр Порошенко получил взятку вразмере 150 миллионов долларов. Об этом заявил глава комитета Верховной рады повопросам энергетики и ЖКХ Андрей Грес.По его словам, после прихода к власти Порошенко в страненачались серьезные перебои с поставками электричества. В конце 2014 годаНацкомиссия, занимавшаяся регулированием в этой сфере, разрешила импортэлектричества из России, напомнил Грес."Но не был бы Петр настоящим патриотом Петром, если бы издесь не попытался украсть", – с сарказмом заметил парламентарий.Тогда привлек кипрскую "прокладку" Perlisio,где начал складировать доходы от импорта. А потом бывший президент и вовсеприсвоил себе 150 миллионов долларов, написал депутат на своей странице в"Фейсбук".Сейчас Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах.Обвинений конкретно против него не выдвигается, он проходит в качествесвидетеля. Но за пять лет президентства политик нажил множество врагов, которые будут рады увидеть его за решеткой.Netflix крутит фильм о Панамских бумагах («Отмывочная») с Стрип, Олдменом и Бандерасом. И смотрите, чья довольная физия там появляется!Не знаю, получится ли у Зеленского по завершении карьеры президента стать звездой Голливуда, но Порошенко уже засветился в звёздной компании )))— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968)Последнее время пытается играть главную скрипку вмассовых протестах против реализации "формулы Штайнмайера". Нополовить рыбку в мутной воде у политика не получится, считают эксперты.Журналист Вячеслав Чечило назвал бывшего главу государства назвал отработаннымматериалом, а его партию "Европейская солидарность" – мелкой сектой.