После ухода Петра Порошенко с поста президента начали вскрываться его темные делишки. На этот раз бывшего главу государства обвинили в получении крупной взятки. Вряд ли экс-президенту удастся отвертеться от обвинения, ведь его озвучили в Верховной раде.
После ухода Петра Порошенко с поста президента начали вскрываться его темные делишки. На этот раз бывшего главу государства обвинили в получении крупной взятки. Вряд ли экс-президенту удастся отвертеться от обвинения, ведь его озвучили в Верховной раде.
На посту главы государства Петр Порошенко получил взятку в
размере 150 миллионов долларов. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по
вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Грес.
По его словам, после прихода к власти Порошенко в стране
начались серьезные перебои с поставками электричества. В конце 2014 года
Нацкомиссия, занимавшаяся регулированием в этой сфере, разрешила импорт
электричества из России, напомнил Грес.
"Но не был бы Петр настоящим патриотом Петром, если бы и
здесь не попытался украсть", – с сарказмом заметил парламентарий.
Тогда привлек кипрскую "прокладку" Perlisio,
где начал складировать доходы от импорта. А потом бывший президент и вовсе
присвоил себе 150 миллионов долларов, написал депутат на своей странице в
"Фейсбук".
Сейчас Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах.
Обвинений конкретно против него не выдвигается, он проходит в качестве
свидетеля. Но за пять лет президентства политик нажил множество врагов, которые будут рады увидеть его за решеткой.
Netflix крутит фильм о Панамских бумагах («Отмывочная») с Стрип, Олдменом и Бандерасом. И смотрите, чья довольная физия там появляется!
Не знаю, получится ли у Зеленского по завершении карьеры президента стать звездой Голливуда, но Порошенко уже засветился в звёздной компании )))
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968)
Последнее время пытается играть главную скрипку в
массовых протестах против реализации "формулы Штайнмайера". Но
половить рыбку в мутной воде у политика не получится, считают эксперты.
Журналист Вячеслав Чечило назвал бывшего главу государства назвал отработанным
материалом, а его партию "Европейская солидарность" – мелкой сектой.