Внешность звезды шоу Давай поженимся! за последние десять
лет претерпела множество изменений. Главная сваха страны Роза Сябитова несколько раз меняла имидж. Некоторые образы знаменитости были откровенно неудачными.
Внешность звезды шоу "Давай поженимся!" за последние десять
лет претерпела множество изменений. Главная сваха страны Роза Сябитова несколько раз меняла имидж. Некоторые образы знаменитости были откровенно неудачными.
Например, в самом начале своей телевизионной карьеры
Сябитова носила ярко-красные волосы, которые завивала и покрывала лаком. После
Роза превратилась в рыжую бестию и принялась делать различные прически,
некоторые из которых из-за своей замысловатости смотрелись весьма спорно.
Устав от завивок, Роза Сябитова выпрямила волосы и отдала
предпочтение сдержанным укладкам. А не так давно локоны звезды "Давай поженимся!"
стали каштановыми, что очень понравилось ее поклонникам. Фанаты отмечали, что
телесваха сегодня выгладит лучше, чем когда-либо.
В личном "Инстаграм" наглядно
продемонстрировала как менялся ее внешний вид с годами. Знаменитость
опубликовала серию снимков разных лет.
"Как вы думаете, мне идет старый или новый имидж?" – напросилась на комплименты телесваха.
23 Окт 2019 в 1:34 PDT
"Новый однозначно🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я конечно Гузееву люблю, но
Вы всегда идеально выглядите в кадре!!!❤️💐🌺🔥", "Нынешний цвет волос лучше. Да и вообще вы на
столько приятная женщина по характеру, что вам любой образ подходит", "Новый!!!!вы прекрасны, Роза!", "Чем
возрастней тем красивей,,так держать.👍👍👍👍👍👏👏👏👏", – отметали фанаты .
18 Окт 2019 в 6:05 PDT