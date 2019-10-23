Внешность звезды шоу Давай поженимся! за последние десять лет претерпела множество изменений. Главная сваха страны Роза Сябитова несколько раз меняла имидж. Некоторые образы знаменитости были откровенно неудачными.

Внешность звезды шоу "Давай поженимся!" за последние десятьлет претерпела множество изменений. Главная сваха страны Роза Сябитова несколько раз меняла имидж. Некоторые образы знаменитости были откровенно неудачными.Например, в самом начале своей телевизионной карьерыСябитова носила ярко-красные волосы, которые завивала и покрывала лаком. ПослеРоза превратилась в рыжую бестию и принялась делать различные прически,некоторые из которых из-за своей замысловатости смотрелись весьма спорно.Устав от завивок, Роза Сябитова выпрямила волосы и отдалапредпочтение сдержанным укладкам. А не так давно локоны звезды "Давай поженимся!"стали каштановыми, что очень понравилось ее поклонникам. Фанаты отмечали, чтотелесваха сегодня выгладит лучше, чем когда-либо.В личном "Инстаграм" нагляднопродемонстрировала как менялся ее внешний вид с годами. Знаменитостьопубликовала серию снимков разных лет."Как вы думаете, мне идет старый или новый имидж?" – напросилась на комплименты телесваха.23 Окт 2019 в 1:34 PDT"Новый однозначно🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я конечно Гузееву люблю, ноВы всегда идеально выглядите в кадре!!!❤️💐🌺🔥", "Нынешний цвет волос лучше. Да и вообще вы настолько приятная женщина по характеру, что вам любой образ подходит", "Новый!!!!вы прекрасны, Роза!", "Чемвозрастней тем красивей,,так держать.👍👍👍👍👍👏👏👏👏", – отметали фанаты .18 Окт 2019 в 6:05 PDT