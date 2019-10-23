На родине Алексея Фатьянова торжественно открыли территорию, благоустроенную по программе формирования комфортной городской среды.

На родине Алексея Фатьянова торжественно открыли территорию, благоустроенную по программе формирования комфортной городской среды.Площадка возле музея песни 20-ого века преобразилась полностью. Центром композиции стал бронзовый памятник Алексею Фатьянову работы известного владимирского скульптора Игоря Черноглазова. Территория выложена цветной брусчаткой. Установлены скамейки, кованые ограждения, урны. С появлением на карте ещё одного современного пешеходного пространства земляков поздравили вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов и глава администрации района Игорь Зинин. Общая стоимость проекта составила около 11 миллионов рублей, сообщает вязниковский "Маяк".