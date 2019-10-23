В Казани завершился Всемирный парковый конгресс World Urban Parks. 3 дня работы, 130 спикеров, 1500 делегатов, пять континентов, десятки дискуссий. Парки препарировали с разных сторон – как создать и управлять, на что строить, и как увязать их в единый зеленый каркас.

Парки - это про людейВсе это было подчинено главной теме – развитие парков и городов в интересах и здоровья людей. Главный вывод, который можно сделать: парк – это в первую очередь про людей и для людей. Парк – это не просто зеленые насаждения, лавочки и фонтан (непременный атрибут российского парка), парк – это гораздо больше.За пару последних десятилетий человечество возвело столько городов, сколько было построено до этого за пять тысячелетий. Экология, общественное здоровье становятся огромной проблемой, и парки могут ее решить, говорит президент Ассоциации Королевского национального парка и сопредседатель комитета по городским паркам WUP (Швеция) Ричард Мюррей.Согласно данным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), на каждого городского жителя должно приходится около 50 кв м зеленых насаждений, и он должен иметь парк в 15 минутах ходьбы.Мы привыкли рассматривать парки – как дополнительный элемент, который есть в городе. Однако они несут в себе гораздо большую ценность, чем мы думаем, говорит член совета директоров Laura Fergusson Trust; директор World∎s Most Liveable Cities Роб Смолл из Новой Зеландии."Парки меняют облик города, влияют на его экономику, преобразуют прилегающие территории, и, конечно, выполняют экологическую функцию. Любой человек в управлении парка должен хотеть не просто удовлетворить минимум потребностей человека, а бросить вызов, чтобы люди приходили сюда снова и снова", - отмечает Роб Смолл.Еще парк – это эффективный инструмент брендирования города: вспомните Центральный парк в Нью-Йорке или Булонский лес в Париже, продолжает Ричард Мюррей. Парк – это способ привлечения в город не только туристов, но и креативных, талантливых людей, понимающих, что город, в котором есть такое пространство, дает прекрасные условия для жизни.Роль парков нельзя недооценивать, продолжает основатель 8 80 Cities, амбассадор World Urban Parks Гил Пеньялоса. Если раньше мы строили парковки, то сейчас мы понимаем, что нам нужны парки и общественные пространства."Когда строятся парки, все люди выходят на улицу. Мы хотим объединить богатых и бедных, чтобы они бегали, играли в футбол, катались на скейтборде и велосипеде. Парки уравнивают людей. Это хорошо, потому что это меняет сознание. Мы можем сказать, что улицы принадлежат всем", - говорит он.В России отношение к общественным пространствам и паркам тоже меняется. Если еще 10 лет назад на месте любого заброшенного парка мы хотели построить торговый центр, то сейчас есть потребность создавать именно парки. Поменялось создание людей, им стало комфортно на улице, говорит руководитель Центра городского развития МГУ им. Ломоносова Сергей Капков."Мы стали смотреть в будущее: как парк изменит город, а значит, и людей. Сегодня архитекторы, урбанисты, градостроители начинают свою работу с анализа, кто будет основным получателем тех благ, которые они создают", - отмечает он.Созидание и соучастиеСами парки должны быть инклюзивными – учитывать потребности всех групп населения. В них должно быть комфортно и 80-летнему, и 8-летнему ребенку. Законодательство и политика государства, города или муниципалитета должны быть сформированы таким образом, чтобы парки стали частью ежедневной жизни людей.У парков должна быть идеология – это места, которые должны транслировать идеи здорового образа жизни, люди должны чувствовать себя там хорошо. Наш девиз здоровые парки – здоровые люди, говорит директор по планированию и управлению парками Parks Victoria Стюарт Хьюз из Австралии.Очень важно учитывать интересы коренных жителей при формировании общественных пространств, сохранять идентику места. Например, у нас в Австралии коренные народы (на территории страны живут аборигены) участвуют в изменениях, которые происходят в городе.Именно диалог с жителями и их соучастие является главным пунктом в создании парков и общественных пространств. Это может быть совет горожан, публичные слушания, специальные платформы, на которых люди могут высказаться.Сегодня в России мы перешли от необходимости доказывать, что вовлекать горожан в обсуждение проектов нужно к тому как, лучше это делать, особенно в рамках больших проектов, у которых много интересантов, говорит архитектор, партнер "Проектной группы 8" Надежда Снигирева. Однако важно с горожанами обсуждать цели и концепцию парков, но нельзя перекладывать на них ответственность проектировщиков, архитекторов, ландшафтных дизайнеров.Необходимо так же воспитывать вкус у населения. Для многих россиян благоустройство часто – это фонтан в парке, лавочки и плитка. Однако, комфортное среда – это более сложный и комплексный подход. При этом важно эту прививку нового и вовлечения горожан проводить постепенно, иначе она может вызвать отторжение и создать конфликт, говорит губернатор Мурманской области Андрей Чибис."Большую роль в выстраивании этой коммуникации сегодня играют соцсети. Это — новая реальность, которая важна для каждого руководителя, в том числе на региональном уровне. Любой человек легко может покритиковать, высказаться или подсказать. Игнорировать это нельзя", - отмечает губернатор.Пока в целом соучастие россиян в вопросах благоустройства – это скорее исключение, чем правило. Сегодня муниципальное законодательство исключает формат гражданского участия, отмечает руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева.По данным организации, в прошлом году около миллиона россиян были вовлечены в градостроительные конфликты. Они касались точечной застройки на местах, благоустройство."В культуре муниципального управления непринято разговаривать с людьми, потому что у нас органы исполнительной власти живут в парадигме полномочий, а не практик", - говорит Татьяна Журавлева.Сейчас мы готовим стандарт гражданского соучастия, который должен урегулировать пробелы в муниципальном законодательстве. Уже сейчас собрано около 60 моделей и 1000 решений по данному вопросу, добавляет Татьяна Журавлева.Парки и деньгиЦентральным вопросом в создании парковых пространств является финансирование: на чьи деньги создавать парки. В первую очередь об этом должно позаботиться государство, говорит Гил Пеньялоса. Руководители стран, градоначальники должны понять, что парки – это так же важно, как строительство всей инфраструктуры, Потому что речь идет о здоровье нации.Частный бизнес также должны принимать участие в развитии парков. Хотя бы потому, что это парки могут повысить привлекательность прилегающих территорий. По данным Knight Frank, зеленая зона может увеличить стоимость недвижимости на 10-30%. Сегодня самые дорогая недвижимость мира расположена рядом с парками – будь то Центральный парк в Нью-Йорке, Королевский парк в Лондоне или парк Зарядье в Москве.Бюджет крупнейшего в Мехико парка Чапультепек наполовину складывается из денег, предоставляемых правительством, наполовину – из частных пожертвований, аккумулируются которые в специально созданном фонде, говорит директор фонда Pro Bosque de Chapultepec Дирек Лилиа Ауа."При этом и те, и другие деньги тратятся только при одобрении Совета горожан при правительстве Мехико. Это честный, справедливый подход, который дает нам понимание, является ли генплан отражением желаний горожан", - отмечает она.В Татарстане, например, на частные инвестиции в развитии парков приходится 15-20%. В 2015 году, когда только начиналась программа благоустройства, финансирование было 50/50 – 1 млрд рублей дала республика, 1 млрд рублей - бизнес, говорит помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова."Тогда все планировали в каждом муниципалитете создать по парку и успокоиться. Но в процессе мы вошли во вкус, и начиная с 2016 года президент республики Рустам Минниханов выделяет 2 млрд ежегодно на формирование комфортной среды. Еще 300-400 миллионов к этой сумме добавляется от частных инвесторов. Но это уже не меценаты, как в 2015 году", - говорит Наталия Фишман-Бекмамбетова.Один из ключевых принципов нашей работы – взаимодействие с бизнесом. Мы понимаем, что если не будем работать с предпринимателями при проектировании общественных пространств, то получим проблемы. Например, кафе в парке будут выглядеть не так, как мы хотим, а подвод коммуникаций к этим объектам может испортить все, что создано. Поэтому мы изначально проектируем все вместе с бизнесом. У нас есть специальные сервисные модели обслуживания парков, мы сами подводим сети под активности, которые хотим видеть в парке.Единый зеленый каркас или правило 20 минутСами парки не могут существовать автономно, они должны быть грамотно интегрированы в городскую сеть и увязаны между собой. И это еще одна важная задача, которая стоит перед городами - сформировать парковый каркас города, зеленые коридоры, по которым горожане могли бы двигаться из одного парка в другой."Должен работать принцип 20 минут: когда от парка до дома или от дома до больницы и школы. Важна пешеходная доступность общественных пространств. В целом 90% всех передвижений жителей должно быть пешком. Все это необходимо учитывать в процессе проектирования территорий", - говорит Стюарт Хьюз.Для нас это новая цель, которую мы предполагаем достичь в ближайшее время, потому что общественный каркас немыслим без связности всей зеленой территории, соглашается заместитель главного архитектора города Дарья Толовенкова.При этом возникает вопрос интеграции и развития парков в исторических центрах, где плотная застройка и существует дефицит территорий. По мнению партнера компании Gustafson Porter + Bowman Мэри Боуман из Великобритании, можно сократить поток автомобилей в центре города. "Зачем в центре города шестиполосная дорога, ее можно уменьшить, а освободившиеся территории отдать под общественные пространства и парковые зоны. Необходимо задействовать все возможные уровни и площадки. Хорошим примером может послужить проект Сингапура "Сады у залива", - говорит она.Что касается промзон, то их нужно выводить за города, а на их месте создавать, в том числе общественные пространства и парки. "Я сама родилась в Питтсбурге, который в 60-х-70-х годах – был довольно неприятным городом, покрытым стальной крошкой из-за того, что работал сталелитейный завод. Но это не помешало Питтсбургу сегодня стать одним из самых комфортных городов мира", - отмечает Мэри Боуман.