В Старом Свете сыграны матчи третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. В Брюгге местный клуб принимал чемпионов Франции из Пари Сен-Жермен. Гости выиграли весьма уверенно (5:0) и три гола записал на свой счет один из лидеров парижан Килиан Мбаппе.

В Старом Свете сыграны матчи третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. В Брюгге местный клуб принимал чемпионов Франции из "Пари Сен-Жермен". Гости выиграли весьма уверенно (5:0) и три гола записал на свой счет один из лидеров парижан Килиан Мбаппе.В отсутствие бразильца Неймара и уругвайца Кавани, которые залечивают травмы, в составе "ПСЖ" нашлись новые лидеры. Мбаппе сделал хет-трик во втором тайме и ассистировал Икарди, когда тот забивал третий мяч в ворота "Брюгге". На счету Икарди и первый гол, а трижды своим партнерам помог точными передачами Ди Мария. Именно эти три игрока и сделали результат в игре.В этой же группе мадридский "Реал" в гостях переиграл турецкий "Галатасарай" за счет единственного гола в исполнении Крооса – 1:0. После первого круга в группе "А" чемпионы Франции набрали 9 очков после трех побед, у "Реала" стало 4 турнирных балла, у "Брюгге" – 2, у "Галатасарая" – 1.