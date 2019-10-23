Ольга Бузова и Ксения Собчак оказались на одной премии, за одним столом. У поющей ведущей, звезды скандально известного телепроекта Дом-2 не выдержали нервы.

Ольга Бузова и Ксения Собчак оказались на одной премии, за одним столом. У поющей ведущей, звезды скандально известного телепроекта "Дом-2" не выдержали нервы.22 Окт 2019 в 2:02 PDTМатериал дополняется