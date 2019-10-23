Пользователи сети обсуждают бобровый лесоповал на границе Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей.

Пользователи сети обсуждают "бобровый лесоповал" на границе Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей.Эти фотографии- они сделаны на озере Светлом- опубликованы в группе "Подслушано Ковров". На снимках видно, как "животные-лесорубы" методично повалили несколько больших деревьев на берегу водоёма. Кстати, по данным звериной переписи 2017-ого года общая численность бобров в нашем регионе- почти 17 с половиной тысяч особей. Комментируя снимки, пользователи шутят: "бобров надо задержать за незаконную рубку леса".