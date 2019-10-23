Президент Украины Владимир Зеленский наступает на те же грабли, что и Виктор Янукович. Лидер Незалежной пытается заигрывать с националистами. Но те никогда не признают его своим, уверен политолог Сергей Белашко.

Президент Украины Владимир Зеленский наступает на те же грабли, что и Виктор Янукович. Лидер Незалежной пытается заигрывать с националистами. Но те никогда не признают его своим, уверен политолог Сергей Белашко.В политике тот, кто пытается казаться своим среди чужих,быстро становится чужим среди своих, считает политолог. "Дальше ему ужепросто нечего ловить ни здесь, ни там – свои в нем разочаровались, а для чужихон так и остался чужим", – сказал Белашко в эфире телеканала "Первыйказацкий".По его словам, Зеленский пытается понравиться ультраправым.Но в тоже время он теряет политический капитал и перестает быть интересным вкачестве переговорщика, констатировал Белашко.Нынешнему лидеру Незалежной следовало бы учиться у своихпредшественников, особенно у Виктора Януковича, считает эксперт. Белашконапомнил, что экс-президент пришел к власти на волне обещаний поддержатьрусский язык. Но как только стал главой государства, принялся повсеместновнедрять украинский везде."Вот и Зеленский пытается соответствовать, незадумываясь, насколько это глупо выглядит со стороны – пытаться казаться тем,кем ты не являешься", – отметил эксперт.Официальный Киев не смог выполнить условия для началаполитического урегулирования в Донбассе. Руководство страны спасовало переднационалистами, которые несколько раз заблокировали отвод войск в населенныхпунктах Петровское и Золотое.Шикарный заголовок: Зеленский встретился в Японии с автором формулы Штайнмайера )))Интересно, с кем именно - с Путиным или Лавровым? Они ведь написали формулу, если верить главному порохоботу )))— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968)Надежды, что сможет покончить с войной в Донбассе,тают на глазах. Сам факт того, что националисты диктуют свою волю руководствустраны, говорит о наличии нескольких центров силы на Украине, считает политологСергей Михеев.Эксперт полагает, лидер Незалежной боится отдать под судразбушевавшихся радикалов. вынужден делать и говорить только то, чтонравится радикалам, сказал политолог в интервью порталу "Украина.ру".