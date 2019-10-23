Президент Украины Владимир Зеленский наступает на те же грабли, что и Виктор Янукович. Лидер Незалежной пытается заигрывать с националистами. Но те никогда не признают его своим, уверен политолог Сергей Белашко.
Президент Украины Владимир Зеленский наступает на те же грабли, что и Виктор Янукович. Лидер Незалежной пытается заигрывать с националистами. Но те никогда не признают его своим, уверен политолог Сергей Белашко.
В политике тот, кто пытается казаться своим среди чужих,
быстро становится чужим среди своих, считает политолог. "Дальше ему уже
просто нечего ловить ни здесь, ни там – свои в нем разочаровались, а для чужих
он так и остался чужим", – сказал Белашко в эфире телеканала "Первый
казацкий".
По его словам, Зеленский пытается понравиться ультраправым.
Но в тоже время он теряет политический капитал и перестает быть интересным в
качестве переговорщика, констатировал Белашко.
Нынешнему лидеру Незалежной следовало бы учиться у своих
предшественников, особенно у Виктора Януковича, считает эксперт. Белашко
напомнил, что экс-президент пришел к власти на волне обещаний поддержать
русский язык. Но как только стал главой государства, принялся повсеместно
внедрять украинский везде.
"Вот и Зеленский пытается соответствовать, не
задумываясь, насколько это глупо выглядит со стороны – пытаться казаться тем,
кем ты не являешься", – отметил эксперт.
Официальный Киев не смог выполнить условия для начала
политического урегулирования в Донбассе. Руководство страны спасовало перед
националистами, которые несколько раз заблокировали отвод войск в населенных
пунктах Петровское и Золотое.
Шикарный заголовок: Зеленский встретился в Японии с автором формулы Штайнмайера )))
Интересно, с кем именно - с Путиным или Лавровым? Они ведь написали формулу, если верить главному порохоботу )))
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968)
Надежды, что сможет покончить с войной в Донбассе,
тают на глазах. Сам факт того, что националисты диктуют свою волю руководству
страны, говорит о наличии нескольких центров силы на Украине, считает политолог
Сергей Михеев.
Эксперт полагает, лидер Незалежной боится отдать под суд
разбушевавшихся радикалов. вынужден делать и говорить только то, что
нравится радикалам, сказал политолог в интервью порталу "Украина.ру".