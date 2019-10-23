Защитник московского Локомотива Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским Ювентусом (1:2). Ранее 31-летний игрок обороны защищал цвета Старой синьоры.

Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом" (1:2). Ранее 31-летний игрок обороны защищал цвета "Старой синьоры"."Играть против "Ювентуса" – особые чувства. Я провел здесь один год, в команде осталось много друзей, – приводит слова Хеведеса пресс-служба "Локомотива". – Надеялся увезти из Турина одно или три очка. Мы заслуживали большего, но разницу сделал Дибала, который перевернул игру за несколько минут. В концовке мы подустали.Ожидания от ответной игры? Такие же. Мы показали, что "Ювентус" можно обыгрывать. Забили гол и долгое время вели в счете, но потеряли концентрацию на пять минут в конце", – подытожил Хеведес.Напомним, "Локомотив" потерпел второе поражение кряду и с тремя очками занимает третье место в группе D, лидируют в квартете "Ювентус" и мадридский "Атлетико", в активе которых по семь очков. В следующем матче турнира подопечные Юрия Семина 6 ноября вновь сыграют со "Старой синьорой", но уже в Москве.