Общественность продолжает судачить о состоянии тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. За неимением достаточной информации люди следят за родственниками звезды сериала Моя прекрасная няня.

Общественность продолжает судачить о состоянии тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. За неимением достаточной информации люди следят за родственниками звезды сериала "Моя прекрасная няня".Все заинтересованные буквально днюют и ночуют на страницах Анастасии Заворотнюк и ее родственников в социальной сети "Инстаграм". И если в аккаунте артистки ничего не меняется с 14 октября, то у ее старшей дочери происходят некоторые события.Спустя 12 дней молчания Анна опубликовала новое фото. На снимке девушкав светлой блузке и клетчатом пиджаке запечатлена на фоне кирпичной стены. Кадр Заворотнюк не подписала, к тому же закрыла возможность его комментировать.В "Сторис" она сообщила дизайнерам, что осталось одно свободное место для аренды в шоурум на Малой Бронной. Напомним, что Анна является совладелицей магазина одежды.Судя по отзывам, народ заинтригован активностью Анны в соцсети. По мнению пользователей, девушке следует дать фанатам Анастасии хоть какие-то данные о ее состоянии.С ними солидарен фигурист Алексей Ягудин. В недавнем интервью он заявил: "Я как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации. Так бывает..."22 Окт 2019 в 12:50 PDTДобавим, что тишина царит и на странице, созданной в поддержку актрисы. Аккаунт, призванный бороться с ложью в СМИ, предположительно, ведут близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня". До недавнего времени там подтверждался или опровергался (чаще второе) каждый чих прессы об .Однако на сообщения о том, будто мать заметили на Даниловском кладбище, где похоронена святая Матрона Московская, реакции не последовало. Возможно, эти данные правдивы.