В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский Зенит на выезде сыграет с немецким РБ Лейпцигом. Сине-бело-голубых на предстоящем противостоянии поддержат до 1500 болельщиков.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде сыграет с немецким "РБ Лейпцигом". "Сине-бело-голубых" на предстоящем противостоянии поддержат до 1500 болельщиков.Всего на игре ожидается до 40 тысяч зрителей. Как сообщает пресс-служба "Зенита", петербуржцы сыграют в лазурной форме, вратарь – в черном, а хозяева появятся на поле в красно-белой форме, вратарь – в красном.Напомним, подопечные Сергея Семака сыграли вничью с французским "Лионом" (1:1), затем обыграли португальскую "Бенфику" (3:1) и с четырьмя очками возглавляют группу G. Матч "РБ Лейпциг" – "Зенит" состоится в среду, 23 октября, и начнется в 19:55 по московскому времени.