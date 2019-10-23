Содержать недвижимость также дорого. Например, двушку в регионе можно купить за 50-100 тысяч рублей, а коммунальные платежи составляют около 10 тысяч в месяц.

В Воркуте местные жители передают свои квартиры в дар государству из-за невостребованности недвижимости.Продать жилье воркутяне не могут – спрос на низкий, а содержать недвижимость - дорого. Например, двушку в регионе можно купить за 50-100 тысяч рублей, а коммунальные платежи составляют около 10 тысяч в месяц. Поэтому местные жители передают свою недвижимость администрации, в среднем по две-три квартиры ежемесячно. Сами воркутяне перебираются в другие регионы.По словам мэр города Игоря Гурьева, сейчас на балансе города пять тысяч пустых квартир, их обслуживание ложится на город. В результате местные власти теряют по полмиллиарда рублей. В Заполярье предложили отключить от коммуникаций около 17 домов, пишет издание pg11.ru.