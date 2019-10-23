В Гусь-Хрустальном вынесли приговор ранее судимому 45-летнему жителю города. Он признан виновным в убийстве.

В Гусь-Хрустальном вынесли приговор ранее судимому 45-летнему жителю города. Он признан виновным в убийстве. Сообщили сегодня в региональном Слекдоме.Установлено, что 19 ноября прошлого года мужчина распивал спиртное в квартире знакомых. Во время застолья к одной из участниц приехал бывший сожитель. Женщина поведала знакомым, что сожитель избивал ее, и попросила повлиять на его поведение. Обвиняемый взял в квартире нож, вышел в подъезд и начал наносить потерпевшему удары. 35-летний пострадавший скончался на месте. Очевидцем преступления стал несовершеннолетний сын женщины.Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.