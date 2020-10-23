В администрации города подписано соответствующее поставноление.

Главой Владимира Андреем Шохиным утверждён проект планировки одной из территорий исторического центра региональной столицы.Квартал №33 включает в себя: Большую Московскую, Коммунальный и Рабочий спуск, Железнодорожную, Карла Маркса.Документ подразумевает благоустройство, реконструкцию зданий, строительство новых зданий и ремонт коммуникаций.Многоквартирная застройка планируется возле Рабочего спуска. Предусматривается возведение частных домов.Согласно плану, в северо-восточной части района может появиться несколько объектов общественно-делового назначения.Не оставят без внимания и инженерные сети. На Рабочем спуске хотят построить водопровод и самотечный коллектор.Добавим, что площадь скверов архитекторы планируют довести до 0,18 гектара.Подробно Постановление владимирской администрации можно изучить на органа местного самоуправления.