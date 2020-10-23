Перед судом предстанет главврач “Красного Креста” во Владимире. Следственный комитет при взаимодействии ФСБ завершил расследование уголовного дела Евгения Яскина. Главный врач

Перед судом предстанет главврач “Красного Креста” во Владимире. Следственный комитет при взаимодействии ФСБ завершил расследование уголовного дела Евгения Яскина. Главный врач Больницы скорой помощи во Владимире обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что 61-летний главврач “Красного креста” получил деньги от коммерческой структуры за общее покровительство фирме при проведении торгов на поставку