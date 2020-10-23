Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача владимирской больницы скорой помощи Евгения Яскина, сообщает региональный следком.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача владимирской больницы скорой помощи Евгения Яскина, сообщает региональный следком.Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, при проведении электронных торгов на поставку медицинского оборудования , в качестве вознаграждения за содействие , Яскин получил от представителя неназванных коммерческих структур один миллион семьсот пятдесят тысяч рублей. В настоящий момент бывший руководитель БСП находится под домашним арестом. Известно , что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокураторой и добровольно отдал полученные от предпринимателя деньги. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира.