На месте преступления их задержали сотрудники уголовного розыска.

В ночь с 19 на 20 октября сотрудники уголовного розыска Александровского района в свободное от работы время, обратили внимание на двух молодых людей. Парни пытались без ключа завести автомобиль «ВАЗ 11113». На вопросы оперативников внятно ответить не смогли, сообщает пресс-служба УМВД региона.Для выяснения обстоятельств ребят доставили в отдел полиции.Выяснилось, что за несколько часов до этого задержанные пытались вскрыть отвёрткой автомобиль в другом районе города. Угон не удался. При следующей попытке их «взяли» с поличным.Задержанными оказались два 20-летних местных жителя. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (покушение на угон автомобиля группой лиц по предварительному сговору).