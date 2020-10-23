С начала года гарантирующий поставщик направил в отношении организаций и предприятий Владимирской области 680 исков.

Энергосбыт Волга в 3 квартале 2020 года направил более 250 исков о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию в отношении юридических лиц. Сумма требований по ним составила более 133 млн рублей.С начала года гарантирующий поставщик направил в отношении организаций и предприятий Владимирской области 680 исков. Суммарная задолженность за электроэнергию по ним превышает 463 млн рублей. По итогам рассмотрения судом вынесено 550 актов в пользу Энергосбыт Волга.Помимо исковой работы Энергосбыт Волга предпринимает действия по привлечению к административной ответственности юридических лиц, которые не обеспечили доступ представителей сетевой организации для введения ограничительных мер. В управление Ростехнадзора по Владимирской области в отношении таких организаций направлено более 70 заявлений. Должностные лица двух предприятий уже привлечены к административному наказанию в виде штрафа.Также в управление Ростехнадзора с начала года подано более 100 заявлений в отношении так называемых «неотключаемых организаций». Это предприятия введение ограничения или отключение электроснабжения которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям. В соответствии с законодательством неисполнение ими обязательств по своевременной оплате электроэнергии и не предоставление обеспечения исполнения такого обязательства также карается наложением административного штрафа (на должностных лиц в размере от сорока тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей).Для своевременной оплаты счетов за электроэнергию предприятия Владимирской области могут воспользоваться личным кабинетом либо установить мобильное приложение «Личный кабинет юридических лиц Энергосбыт Волга». Также для оперативного и дистанционного взаимодействия с компанией реализована возможность подключения электронного документооборота.