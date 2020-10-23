Ни постирать в стиральной машине, ни погреть еду в микроволновке. Жители села Суворотское уже второй год мучаются из-за низкого напряжения в электросети. ( Суздальский район) В доме у Вадима

Ни постирать в стиральной машине, ни погреть еду в микроволновке. Жители села Суворотское уже второй год мучаются из-за низкого напряжения в электросети. ( Суздальский район) В доме у Вадима Викторовича бытовая техника простаивает. Мужчина боится включить даже микроволновку, потому что она может сгореть, ведь напряжение в розетках меньше двухсот вольт. 165, 166 – на другой