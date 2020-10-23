На 20 октября было выявлено 42 студента и 15 преподавателей, инфицированных коронавирусом.

22 октября во время брифинга по ситуации с коронавирусом замгубернатора Сергей Шевченко отмечал, что на территории области . Однако Covid-19 подвержены не только школьники, но и студенты.В запросе к департаменту образования редакция «АиФ Владимир» попросила администрацию Владимирской области пояснить – насколько критична ситуация в колледжах региона.«Учреждения профессионального образования работают в штатном режиме согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Минпросвещения», - сообщается в ответе, подписанном директором депобразования Ольгой Беляевой.По её мнению, ситуация стабильная. На «удалёнку» подростков переводят по рекомендациям Роспотребнадзора. На 20 октября на дистант отправлены - четыре группы Владимирского базового медицинского колледжа – 103 человека. Одна группа во Владимирском авиамеханическом колледже – 24 студента. На вторник было выявлено 42 студента и 15 преподавателей, инфицированных коронавирусом.«Перенос сессии или сдача экзаменов в дистанционном формате не запланированы», - отмечает Ольга Александровна.Закрытие общежитий не предусмотрено. Расселять ребят по домам будут только если последуют соответствующие указания или рекомендации Роспотребнадзора.