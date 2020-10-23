А ваше отопительное оборудование исправно? Инспекторы МЧС проверяют, как начался отопительный сезон в частных секторах Владимира. На этом видео сотрудники тревожного ведомства общаются с

А ваше отопительное оборудование исправно? Инспекторы МЧС проверяют, как начался отопительный сезон в частных секторах Владимира. На этом видео сотрудники тревожного ведомства общаются с жителями улицы Усадебной – это частный сектор недалеко от 17-го лицея. Если многоквартирные дома “топятся” чаще всего от ТЭЦ или котельных, то частники используют печи, и всевозможные электрические обогреватели. А они